تشكيل الهلال ضد الأهلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء لمتابعة لقاء الأهلي والهلال في صدام سعودي مثير في جولة الذهاب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أنهما يفتتحان الموسم الجديد بحثًا عن المزيد من الألقاب في المرحلة القادمة.

تذاع المباراة في الساعة 17:40 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ بصوت المعلق سوار الذهب، كما تنقل على قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب بشكل مجاني في السعودية.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريقان بالتشكيل الآتي:

تشكيل الأهلي:

محمد العويس

حسين عبدالغني، محمد آل فتيل، محمد خبراني، يزيد البكر

نوح الموسى، دي سوزا، سلمان المؤشر، أليكسيتش

عمر السومة، دجانيني

تشكيل الهلال:

عبدالله المعيوف

حسن كادش، علي البليهي، جانج هيون، ياسر الشهراني

محمد كنو، عبدالله عطيف

سالم الدوسري، جيوفينكو، كاريلو

غوميز