كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء لمتابعة لقاء الأهلي والهلال في صِدام سعودي مثير في جولة الذهاب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية؛ خاصة أنهما يفتتحان الموسم الجديد بحثًا عن المزيد من الألقاب في المرحلة المقبلة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي ملامح مباراة الأهلي والهلال في قمة سعودية بدوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تذاع المباراة في الساعة الـ 17:40 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ بصوت المعلق سوار الذهب، وعبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب مجانًا في السعودية.

مشوار الفريقين

صعد الأهلي عبر المجموعة الرابعة بدوري الأبطال بعد 3 انتصارات على ملعبه ضد بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي والسد القطري و 3 هزائم خارج دياره.

وسجل الأهلي عبر المجموعة الرابعة 7 أهداف واستقبل مثلها، وهدافه السوري عمر السومة برصيد 6 أهداف.

واحتل الهلال صدارة المجموعة الثالثة بواقع 4 انتصارات وتعادل وهزيمة وسجل 10 أهداف واستقبل 5 أهداف.

وفاز الهلال على العين الإماراتي ذهابًا وإيابًا وفاز على الدحيل القطري، وتعادلا في مباراة الإياب وفاز على الاستقلال الإيراني وخسر أيضًا.. ويبقى هداف الفريق الفرنسي بافتيمبي جوميز برصيد 4 أهداف.

وكان آخر لقاء بين الفريقين انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية ولجأ الفريقان لضربات الترجيح وصعد الهلال.

الهلال والثوب الجديد

يدخل الهلال المباراة بعدما أغلق صفحة الموسم الماضي وتعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو الذي قاد الفريق في فترة الإعداد بالنمسا.

وقال لوشيسكو قبل مباراة الأهلي، إن اللقاء صعب بكل المقاييس خاصة أن المواجهة تعد قمة للكرة السعودية ولكن فريقه جاهز تمامًا ويبحث عن نتيجة إيجابية وحسم التأهل في لقاء الإياب.

ويغيب عن الهلال الظهير الأيمن محمد البريك، ويعتمد لوشيسكو على الأرجح على تشكيلة تضم الحارس عبدالله المعيوف وأمامه الرباعي علي آل بليهي والكوري الجنوبي جانج هيون سوو ومحمد كادش وياسر الشهراني للدفاع ومحمد كنو وعبد الله عطيف والإيطالي سباستيان جيوفنكو للوسط واندريه كاريلو وسالم الدوسري وبافتيمبي جوميز للهجوم.

أسلحة الأهلي

يحشد الأهلي أسلحته لمواجهة الهلال بعد تعيين المدرب الكرواتي برانكو ايفانكوفتش الباحث عن استكمال مشوار الراقي في البطولة والثأر من الهلال.

وأكد برانكو قبل اللقاء أن فريقه جاهز تمامًا لخوض اللقاء ويبحث عن تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أهمية دور الدعم الجماهيري في اللقاء لعبور عقبة الهلال.

ويفتقد الأهلي خدمات يوسف الحربي وعبدالباسط هندي وعبدالله حسون للإيقاف ويعتمد برانكو على تشكيلة تضم الحارس محمد العويس وأمامه الرباعي محمد آل فتيل ومحمد خبراني ويزيد البكر وحسين عبد الغني للدفاع وجوزيف دي سوزا وسلمان المؤشر وعبد الفتاح عسيري وامامهم دانييل أليكسيتش وفي الهجوم عمر السومة ودجانيني تافاريس.

وقال عادل عبدالرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لإرم نيوز، إن مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال خارج التوقعات دائمًا، خاصة أن لقاء اليوم في بداية موسم جديد وبالتالي سيكون اللقاء صعبًا.

وأوضح أن الهلال لديه تجانس بعد الإبقاء على عدد كبير من قوام الفريق بعكس الأهلي الذي أجرى تعديلات كبيرة في خط الدفاع تحديدًا مع بعض الغيابات وهو ما يجعل مهمة برانكو صعبة.