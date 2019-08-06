موعد مباراة الأهلي والهلال اليوم في دوري أبطال آسيا

تقام اليوم الثلاثاء مباراتان ضمن ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا في منطقة غرب آسيا تجمعان متنافسين محليين الدحيل والسد القطريين، والأهلي والهلال السعوديين.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء السادس من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

دوري أبطال آسيا:

الدحيل القطري VS السد القطري ، الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:000 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

الأهلي السعودي VS الهلال السعودي، الساعة الـ 19:40 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:40 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2، كما تنقل على قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب بشكل مجاني للمشاهدين في السعودية.