تقارير: استبعاد محمد جحفلي من قائمة مباراة الهلال ضد الأهلي لتسببه في إصابة محمد البريك

كشفت تقارير صحفية أن الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب نادي الهلال السعودي، استبعد محمد جحفلي، مدافع الفريق، من القائمة المغادرة إلى جدة، تأهبًا لمواجهة الإهلي، الثلاثاء، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، وفقًا لبعض المصادر، فإن غضب المدرب من اللاعب يأتي بعد اشتراكه مع زميله محمد البريك في تدريبات أمس الأول، وهو الأمر الذي تسبب بإصابة الأخير بتمزق في الرباط الجانبي للركبة.

وكان الهلال أعلن بالأمس إصابة البريك بتمزق في الرباط الجانبي، إذ يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي يتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع؛ ما يعني غيابه عن مواجهتي الأهلي ذهابًا وإيابًا.

ويلتقي الهلال بالأهلي، مساء غد الثلاثاء، في ذهاب مباريات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن أخيرًا عن تجديد تعاقده مع لاعبه محمد جحفلي، لمدة 3 سنوات تمتد حتى موسم 2023.

وانضم جحفلي لصفوف فريق الهلال في يناير عام 2015، قادمًا من الفيصلي بقيمة 75 ألف يورو.

وفي موسم 2018 – 2019، لعب 19 مباراة ونجح في تسجيل هدف وحيد كان في أحد لقاءات كأس ملك السعودية.

وخلال مسيرته مع الكرة لعب 150 مباراة منها 25 مباراة مع الفيصلي، و 125 لقاءً مع الهلال، في جميع المسابقات التي شارك فيها، وسجل 9 أهداف منها 2 مع الفيصلي، وصنع 3 أخرى، وحصل على 30 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء وحيدة.

ويشغل جحفلي مركز المدافع، ويجيد اللعب كظهير أيمن وأيسر، ولعب مع منتخب السعودية 3 لقاءات فقط لم يسجل فيها.

الموسم الماضي احتل الهلال السعودي المركز الثاني برصيد 69 نقطة، خلف النصر الذي توّج بلقب دوري المحترفين السعودي برصيد 70 نقطة.