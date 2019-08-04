نادي الهلال السعودي يطلب إبراهيم الزبيدي مدافع التعاون

خاطبت إدارة نادي الهلال السعودي نظيرتها في التعاون لضم ظهير أيسر الفريق، اللاعب إبراهيم الزبيدي.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن اللاعب متعب المفرج مدافع الهلال المعار للتعاون، قد يدخل في الصفقة عن طريق تجديد إعارته لموسم جديد.

وقدم الزبيدي موسمًا لا اروع مع التعاونيين، جعله هدفًا لناديي الأهلي والهلال، إذ كان اللاعب أفضل ظهير أيسر الموسم الماضي في الكرة السعودية.

من جهة أخرى بينت الفحوص التي أجريت للاعب محمد البريك أنه يحتاج للعلاج من إصابته من شهر إلى شهر ونصف، ليتأكد غيابه عن مباراتي الأهلي القادمتين في البطولة الآسيوية.