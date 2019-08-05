لماذا أقالت إدارة نادي الاتحاد السعودي المستشار القانوني أحمد الأمير؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي عن الأسباب التي أدت لإعلان إدارة الاتحاد إقالة مستشارها القانوني أحمد الأمير.

ووجهت إدارة الاتحاد في بيانٍ رسمي لها منذ قليل، الشكر لمستشارها القانوني أحمد الأمير مكتفية بالفترة التي قضاها في عمله والتي لم تتجاوز الأسبوعين.

وبحسب تلك المصادر فإن أحمد الأمير كاد أن يورّط إدارة الاتحاد حال سماحها بمشاركة كل من هارون كمارا وجابر عيسى في مباراة ذوب آهن الأخيرة بدور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وخرج الأمير مغردًا بأن لدى النادي موافقة خطية من الاتحاد الآسيوي بمشاركة اللاعبين آسيويًا قبل أن تتلقى إدارة الاتحاد نصائح عدة بإبعاد اللاعبين وهو ما استجابت له الإدارة.

وتغلب الاتحاد 2/1 على النادي الإيراني في ذهاب دور الـ16 قبل أن يلتقيا مجددًا الأسبوع المقبل.