نادي الاتحاد السعودي يقتنص فوزًا مهمًا على ذوب آهن بدوري أبطال آسيا (فيديو)

اقتنص نادي الاتحاد السعودي فوزًا مهمًا بنتيجة 2/1 على منافسه ذوب آهن أصفهان الإيراني، في المباراة التي جمعتهما، الإثنين، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وكان النادي الإيراني البادئ بالتسجيل في الدقيقة السابعة عبر قاسم حدادي فر، من ركلة حرة مباشرة.

لكن لويس أنطونيو خيمينيز أدرك التعادل للاتحاد في الدقيقة العاشرة، بتسديدة من داخل الجزاء، لينتهي الشوط الأول على نتيجة التعادل.

وانتزع زياد الصحفي هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 72، بضربة رأسية سددها على يسار حارس ذوب آهن، مستغلًا ركلة ركنية لعبها كارلوس فيلانويفا.

وتقام مباراة الإياب يوم 12 أغسطس.

ويملك الاتحاد لقبين في دوري أبطال آسيا، أحرزهما عامي 2004، و2005، في حين لم يسبق لذوب آهن أصفهان أن أحرز اللقب من قبل.

ذهاب دور 16 لدوري ابطال آسيا || الاتحاد السعودي 0 : 1 ذوب آهان – هدف غاسم حيدرفار ررررررررررائع HD . pic.twitter.com/F9qt1r2OzT — فيلسوف البريميرليغ (@Plelive) August 5, 2019

الاتحاد السعودي 1 : 1 ذوب آهان – هدف خيمينز HD . pic.twitter.com/vpR98G6i3a — فيلسوف البريميرليغ (@Plelive) August 5, 2019