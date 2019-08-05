أهداف مباراة الاتحاد وذوب آهن.. 1/1 (فيديو)

تقدم قاسم حدادي فر بالهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه ذوب آهن أصفهان الإيراني مع الاتحاد السعودي، في إطار ذهاب مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.
وجاء هدف قاسم حدادي فر في الدقيقة السابعة من ركلة حرة ثابتة.
وتقام مباراة الإياب يوم 12 أغسطس.
وتعادل لويس أنطونيو خيمينيز للاتحاد في الدقيقة التاسعة.
وسبق أن تقابل الفريقان في دور المجموعات العام 2010، حيث تعادلا 2/2 ذهابًا، قبل أن يفوز النادي الإيراني 1/0 إيابًا.
ويملك الاتحاد لقبين في دوري أبطال آسيا، أحرزهما عامي 2004، و2005، في حين لم يسبق لذوب آهن أصفهان أن أحرز اللقب من قبل.
ذهاب دور 16 لدوري ابطال آسيا ||
الاتحاد السعودي 0 : 1 ذوب آهان – هدف غاسم حيدرفار ررررررررررائع HD .
— فيلسوف البريميرليغ (@Plelive) August 5, 2019
الاتحاد السعودي 1 : 1 ذوب آهان – هدف خيمينز HD .
— فيلسوف البريميرليغ (@Plelive) August 5, 2019