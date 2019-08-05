أهداف مباراة الاتحاد وذوب آهن.. 1/1 (فيديو)

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الاتحاد يملك لقبين في دوري أبطال آسيا، أحرزهما عامي 2004، و2005، في حين لم يسبق لذوب آهن أصفهان أن أحرز اللقب من قبل.