مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن.. التشكيلة الرسمية للعميد (صورة)

أعلن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، تشكيلة العميد لمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني، في ذهاب دور الـ16، بدوري أبطال آسيا.

وجاءت تشكيلة الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: فواز القرني.

الدفاع: سعود عبدالحميد، عبدالمحسن فلاتة، زياد المولد، وحمدان الشمراني.

الوسط: عبدالإله المالكي، خالد السميري، وإيميليانو فيتشو.

الهجوم: لويس خيمينيز، كارلوس فيلانويفا، ورومارينهو.

وتقام مباراة الإياب يوم 12 أغسطس.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات العام 2010، حيث تعادلا 2/2 ذهابًا، قبل أن يفوز النادي الإيراني 1/0 إيابًا.

تشكيلة الاتحاد الرسميه ???? pic.twitter.com/hruOp8EoXn — المدرج الذهبي (@AImodrj) August 5, 2019