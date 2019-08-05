موعد مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يواجه نادي الاتحاد السعودي، نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، مساء اليوم الاثنين، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر الإماراتي في ”دبي“، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وتأهل الاتحاد إلى دور ثمن نهائي بطولة دوري الأبطال، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 11 نقطة، حصدها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في اثنتين والهزيمة في أخرى.

في السياق ذاته، حصد فريق ذوب آهن بطاقة عبوره لدور الـ16 من البطولة الآسيوية، متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين، مساء الاثنين المقبل، على ستاد حمد الكبير.

ولم ينجح اتحاد جدة في الفوز على نظيره الإيراني في المسابقة من قبل، حيث تقابل الفريقان نسخة 2010 وتعادلا إيابًا بهدفين، وخسر العميد في الإياب بهدف دون مقابل، قبل توديع البطولة من دور المجموعات.

ولا يعرف بطل نسختي 2005 و2006، الخسارة في دور الـ 16 طوال مشاركته في المسابقة الآسيوية بنسختها الحالية، بعد تعديل نظامها انطلاقًا من نسخة 2009، بعد زيادة عدد الأندية وتغيير نظام التأهل في البطولة، إذ تواجد في ثمن نهائي المسابقة 4 مرات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الاتحاد وذوب آهن في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق أحمد البلوشي.