نادي الاتحاد السعودي يكشف رباعي قائمته الآسيوية قبل مباراة ذوب آهن آصفهان (صورة)

أعلن نادي الاتحاد السعودي، الخميس، قائمته للمشاركة في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، والتي شملت اللاعبين الـ4 الأجانب.

وقرر المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني للاتحاد، قيد الثنائي التشيلي كارلوس فيلانويفا ولويس خمينيز، والثنائي البرازيلي رومارينهو، وإيميليانو فيتشو في قائمة العميد الآسيوية.

وفيما يلي قائمة الاتحاد للمشاركة في دوري أبطال آسيا:

حراسة المرمى: فواز القرني، وعساف القرني، وأمين بخاري، وراكان النجار.

خط الدفاع: زياد المولد، وعمار الدحيم، وعبدالمحسن فلاتة، وحمدان الشمراني، ومنصور الحربي، وطارق المولد، وسعود عبدالحميد، وعبدالله العمار.

خط الوسط: خالد السميري، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالإله المالكي، وعصام المولد، وعبدالرحمن العبود، ولويس أنطونيو خيمينيز، وجابر عيسى، وإيميليانو فيشيو، وكارلوس فيلانويفا.

خط الهجوم: رومارينهو، وهارون كمارا، وعبدالرحمن الغامدي، وعبدالعزيز العرياني.

يشار إلى أن الاتحاد يلاقي ذوب آهن أصفهان الإيراني، في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، يومي 5 و12 أغسطس الحالي.