تأكد غياب محمد البريك عن مباراة الهلال والأهلي بدوري أبطال آسيا

تأكد غياب محمد البريك عن مباراة الهلال والأهلي بدوري أبطال آسيا

المصدر: فريق التحرير

كشفت تقارير صحفية سعودية، الأحد، أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، تعرض لضربة جديدة، بتأكد غياب لاعبه محمد البريك عن مواجهة الأهلي، في ذهاب دور الـ16، بدوري أبطال آسيا.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“، فقد تعرض الدولي محمد البريك للإصابة في الركبة، وتأكد غيابه عن مباراة الهلال والأهلي، يوم الثلاثاء، على استاد الجوهرة المشعة في جدة.

وأضافت الصحيفة أن تحديد إمكانية مشاركة البريك في مباراة الإياب، ستُحدد بعد الكشف الطبي الذي سيجريه اللاعب، غدًا الإثنين؛ للتأكد من نوعية الإصابة، ومعرفة مدة العلاج.

وبحسب الصحيفة، فإن مدة غياب محمد البريك تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

وتأتي إصابة البريك، بعد تأكد غياب سلمان الفرج لعدم جاهزيته، كما يغيب عبدالله عطيف بسبب الإصابة.

وتقام مباراة الإياب يوم 13 أغسطس على استاد جامعة الملك سعود.

يشار إلى أن المتأهل من مباراة الهلال والأهلي يلعب في ربع نهائي البطولة مع المتأهل من مباراة الاتحاد السعودي وذوب آهن أصفهان الإيراني.

وسبق للهلال أن أحرز لقب دوري أبطال آسيا مرتين، في حين لم يسبق للأهلي أن أحرز اللقب.

موعد المباراة:

تقام مباراة الهلال والأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، 6 أغسطس، الساعة 19:40 بتوقيت مكة المكرمة، 18:40 بتوقيت القاهرة.