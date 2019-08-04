تأكد غياب محمد البريك عن مباراة الهلال والأهلي بدوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية سعودية، الأحد، أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، تعرض لضربة جديدة، بتأكد غياب لاعبه محمد البريك عن مواجهة الأهلي، في ذهاب دور الـ16، بدوري أبطال آسيا.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“، فقد تعرض الدولي محمد البريك للإصابة في الركبة، وتأكد غيابه عن مباراة الهلال والأهلي، يوم الثلاثاء، على استاد الجوهرة المشعة في جدة.

وأضافت الصحيفة أن تحديد إمكانية مشاركة البريك في مباراة الإياب، ستُحدد بعد الكشف الطبي الذي سيجريه اللاعب، غدًا الإثنين؛ للتأكد من نوعية الإصابة، ومعرفة مدة العلاج.

وبحسب الصحيفة، فإن مدة غياب محمد البريك تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

مصادر ”الرياضية“: الكشف الذي خضع له محمد البريك لاعب الهلال على موضع إصابته، أوضح إصابته بتمزق بسيط في الرباط الجانبي.. سيحتاج لعلاج وتأهيل يتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.. — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) August 4, 2019

وتأتي إصابة البريك، بعد تأكد غياب سلمان الفرج لعدم جاهزيته، كما يغيب عبدالله عطيف بسبب الإصابة.

وتقام مباراة الإياب يوم 13 أغسطس على استاد جامعة الملك سعود.

يشار إلى أن المتأهل من مباراة الهلال والأهلي يلعب في ربع نهائي البطولة مع المتأهل من مباراة الاتحاد السعودي وذوب آهن أصفهان الإيراني.

وسبق للهلال أن أحرز لقب دوري أبطال آسيا مرتين، في حين لم يسبق للأهلي أن أحرز اللقب.

موعد المباراة:

تقام مباراة الهلال والأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، 6 أغسطس، الساعة 19:40 بتوقيت مكة المكرمة، 18:40 بتوقيت القاهرة.