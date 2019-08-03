نادي الهلال السعودي يوقع عقدًا احترافيًا مع ذعار العتيبي ومحمد الدوسري

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل توقيعها عقدين احترافيين مع الثنائي محمد الدوسري وذعار العتيبي، لمدة عام مع خيار التجديد لموسم آخر.

ووفقًا لما أبرزه النادي عبر حساباته الرسمية، فجرت مراسم التوقيت مساء السبت، في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر بمقر النادي.

وكانت إدارة الهلال قد جددت عقود عدد من لاعبيها مؤخرًا، أبرزهم سالم الدوسري ومحمد الشلهوب.

ويلتقي نادي الهلال مع منافسه الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، على أن يقام الإياب في الرياض يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس الجاري.

ويسعى نادي الهلال للخروج من مباراة الذهاب بنتيجة إيجابية خارج أرضه قبل مباراة الإياب على محيط الرعب، التي ستكون حاسمة لموقف الفريقين في الآسيوية.