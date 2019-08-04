مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن.. هل يزعج سييرا خوض ”العميد“ 6 مباريات خلال شهر أغسطس؟

أعرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن سعادته بشأن إقامة 6 مباريات للاتحاد خلال شهر أغسطس.

وعلق سييرا على هذا الأمر، قائلًا: ”هذا الأمر يسعدني للغاية، ويساعد على تجانس اللاعبين“.

وأضاف سييرا، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الاتحاد وذوب آهن الإيراني في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، أن اختياره للرباعي الأجنبي فيشيو وخيمينيز ورومارينهو وفيلانويفا، في القائمة الآسيوية، يأتي من احتياجه لهم أمام ذوب آهن، بشكل خاص.

وأعلن سييرا جاهزيته لخوض مباراة ذوب آهن، مشددًا: ”لدي حماس كبير ومتشوق للموسم الجديد“.

ويلتقي فريق الاتحاد مع ذوب آهن، في تمام الساعة السابعة من، مساء غد الاثنين، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ”آل مكتوم“ بالإمارات، في ذهاب دور الـ16 من البطولة الآسيوية.

وتأهل الاتحاد إلى دور ثمن نهائي بطولة دوري الأبطال، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 11 نقطة، حصدها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في اثنتين والهزيمة في أخرى.

في السياق ذاته، حصد فريق ذوب آهن بطاقة عبوره لدور الـ16 من البطولة الآسيوية، متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها.

ومن المقرر أن يخوض الاتحاد 6 مباريات خلال شهر أغسطس، جاءت مواعيدها كالتالي:

5 أغسطس: الاتحاد ضد ذوب آهن ”دوري أبطال آسيا“

12 أغسطس: ذوب آهن ضد الاتحاد ”دوري أبطال آسيا“

20 أغسطس: الاتحاد ضد العهد اللبناني ”البطولة العربية“

23 أغسطس: الاتحاد ضد الرائد ”دوري المحترفين“

27 أغسطس: العهد اللبناني ضد الاتحاد ”البطولة العربية“

31 أغسطس: الاتحاد ضد التعاون ”دوري المحترفين“