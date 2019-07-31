النادي الأهلي السعودي يكشف عن رباعي قائمته الآسيوية قبل مواجهة الهلال

كشف برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، عن الرباعي الأجنبي في قائمة الفريق التي يخوض بها منافسات دوري أبطال آسيا.

ويستعد النادي الأهلي لاستقبال نظيره الهلال يوم السادس من أغسطس المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في إطار مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب جامعة الملك سعود يوم 13 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة وجود الرباعي الأجنبي: ”السوري عمر السومة ودغانيني تفاريس ودانييل ألكسيتش والوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا“.

كما انضم يزيد البكر إلى قائمة الفريق بديلًا لسعيد المولد المصاب، وذلك بعد استبعاده من رحلة الأخضر المسافرة إلى العراق لخوض غمار بطولة غرب آسيا.

وحجز أهلي جدة بطاقة تأهله لدور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات و3 هزائم.

في حين تصدر الهلال مجموعته الثالثة برصيد 13 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة.