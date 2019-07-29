تقارير: النادي الأهلي السعودي يقترب من ضم المغربي يونس بلهندة 

كشفت تقارير صحفية تركية أن إدارة النادي الأهلي السعودي أرسلت عرضًا مغريًا لنظيرتها في غالاطا سراي لضم المغربي يونس بلهندة.

وحسب ما نقل موقع ”Canli Hd Izle“ التركي فإن النادي الأهلي السعودي بالفعل أرسل عرضًا رسميًّا للتعاقد مع الدولي المغربي.

الصحف التركية كشفت أن المفاوضات بين الطرفين السعودي والتركي تسير في الطريق الصحيح، وأنها متقدمة بالفعل علمًا بأن العرض المقدم من الجانب السعودي يبلغ 10 ملايين يورو، في الوقت الذي يطلب به الأخير مقابلًا ما بين 12 إلى 13 مليون يورو، للاستغناء عن بلهندة.

هذا العرض هو الأول للراقي، لكن من قبل حاول الهلال والاتحاد السعوديان الظفر بخدمات المغربي إلا أن النادي التركي رفض، بسبب اختلاف في وجهات النظر حول المقابل المادي.

يذكر أن عديد التقارير التركية أكدت أن المغربي صاحب الـ29 عامًا تم وضعه على رأس قائمة الراحلين عن غالاطا سراي في الصيف الجاري.

وكان بلهندة ارتدى قميص الفريق التركي في صيف عام 2017، وشارك معه في 70 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع 20 أخرى.

يذكر أن البرازيلي لوكاس ليما، نجم فريق بالميراس، قد ارتبط اسمه هو الآخر بالانتقال للأهلي، إذ قالت الصحف البرازيلية إن ”إدارة النادي السعودي على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ نحو 8 ملايين دولار“.