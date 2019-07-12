النادي الأهلي السعودي يستعد لمواجهة الهلال بدوري أبطال آسيا ويستغني عن كلاوديو باييزا

يواصل النادي الأهلي السعودي تدريباته خلال معسكره الخارجي الحالي في النمسا بقيادة مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ استعدادًا لمواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا.

ودرب إيفانكوفيتش (65 عامًا) هانوفر الألماني ودينامو زغرب الكرواتي ومنتخب إيران خلال مسيرته، كما عمل في السعودية حين قاد الاتفاق في موسم 2011-2012 وكانت محطته الأخيرة مع بيروزي الإيراني منذ 2015.

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه المحلي الهلال في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا الشهر المقبل، قبل انطلاق الموسم المحلي في الشهر ذاته.

من ناحية أخرى، أعلن النادي عبر حسابه على تويتر الاستغناء عن لاعب الوسط التشيلي كلاوديو باييزا (25 عامًا) إلى فريق نيكساكا المكسيكي.

وقال النادي: ”وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على بيع عقد محترف الفريق الكروي الأول التشيلي كلاوديو باييزا لفريق نيكساكا المكسيكي، قدم مجلس الإدارة شكره للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق وتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد“.

واقتنص الأهلي آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، باحتلال المركز الرابع في الدوري المحلي الموسم الماضي.