تقارير: النادي الأهلي السعودي يقترب من ضم البوسني ألفيس ساريتش

كشفت تقارير صحفية على أن النادي الأهلي السعودي، أتم اتفاقه مع الدولي البوسني ألفيس ساريتش، قادمًا من نادي سول الكوري الجنوبي، ويتبقى فقط الإعلان بشكل رسمي عن ضم اللاعب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن الأهلاويون يترقبون الإعلان من قبل إدارة النادي عن تعاقدها بشكل رسمي مع لاعب الوسط الدولي البوسني قادمًا من ناديه الكوري بعد التوصل لاتفاق نهائي معه خلال الساعات القليلة الماضية ليكون ثاني الصفقات الأجنبية التي تبرمها لتقوية خطوط الفريق الأول لكرة القدم.

وقدم الأهلي عرضًا بقيمة 1.7 مليون دولار كراتب سنوي للاعب، و1.5 مليون دولار للنادي الكوري الجنوبي.

وأكدت تقارير أن لاعب المحور البوسني البالغ 28 عامًا، لن يغادر نادي سول في صفقة انتقال حر، لأن عقده مازال ساريًا معه ولا توجد به أي مشكلة.

وينتظر أن يوقع اللاعب مع أهلي جدة خلال ساعات، خاصة أن المفاوضات مازالت جارية بين الناديين السعودي والكوري الجنوبي، وترجح رغبة اللاعب فرضية التوقيع خلال ساعات.

وكانت ‏ إدارة النادي ‎الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الإثنين عن إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش (28 عامًا)، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادمًا من صفوف مالاتياسبور التركي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول في النادي.

وبدأ اللاعب دانييل مسيرته الاحترافية منذ عام 2007 في نادي فويفودينا الصربي قبل أن ينتقل إلى نادي جنوا الإيطالي، وتنقل عقبها في كثير من الأندية الأوروبية واستقر به المطاف مؤخرًا في نادي مالاتيا سبورت التركي، ويجيد اللعب في مركز صناعة الألعاب بجانب الجناح الأيمن.

ولعب دانييل أليكسيتش في الموسم الماضي بجميع المسابقات مع ناديه مالاتيا التركي 38 مباراة، وسجل 14 هدفًا وصنع 10، ويجيد لعب الكرات الثابتة حيث سجل منها هدفين ويعتبر اللاعب هداف الفريق وثاني أكثر صانع للأهداف، ويصنف من ركائز الفريق، وقد انضم لمنتخب بلاده صربيا منذ عام 2018، حيث شارك معه في بطولة دوري الأمم الأوروبية.