رسميًا.. النادي الأهلي السعودي يضم الصربي دانييل أليكسيتش (صورة)

أعلن النادي الأهلي السعودي، الاثنين، رسميًا، تعاقده مع لاعب خط الوسط الصربي دانييل أليكسيتش، بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

وقال الأهلي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش (28 عامًا)، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة، قادمًا من صفوف مالاتياسبور التركي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي“.

ولم يكشف النادي السعودي عن التفاصيل المالية للصفقة.

واحتل الأهلي المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري السعودي موسم 2018/2019، بعدما حصد 55 نقطة، ليتأهل إلى دوري أبطال آسيا، علمًا أنه يلاقي مواطنه الهلال، في مباراتي دور الـ16 للنسخة الحالية من البطولة القارية.

أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش ( 28 عاماً )، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف مالاتياسبور التركي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي. pic.twitter.com/hBSyP6lrcg — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 8, 2019

كما كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي قد أنهت التوقيع مع المحور الدولي البوسني ألفيس ساريتش لاعب نادي سامسونغ الكوري الجنوبي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“ فإن اللاعب ساريتش قد حضر للأهلي بتوصية فنية من الكرواتي برانكو مدرب الراقي الذي أبدى إعجابه باللاعب.