رسميًا.. نادي الشباب السعودي يتعاقد مع أحمد شراحيلي (صورة)

أعلن نادي الشباب السعودي الإثنين رسميًا، تعاقده مع أحمد شراحيلي، بعقد يمتد لـ3 سنوات

وقال الشباب، في بيان على حسابه في موقع ”تويتر“: ”وقعت إدارة نادي الشباب مع اللاعب أحمد شراحيلي (25 عامًا)، وذلك لمدة 3 سنوات، كما تمنت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته المقبلة مع الليث“.

وقررت إدارة الهلال فك ارتباطها مع المدافع أحمد شراحيلي قبل أيام، لينقل إلى الشباب بصفقة انتقال حر.

وتعاقد الشباب حتى الآن مع عبدالملك الخيبري، ومروان عبدالعزيز الحيدري، وكريستيان جوانكا، ودانيلو مورينو إسبريليا، وعبدالله الشامخ، ومحمد عطية عيسى، وخورخي الميرون.

يشار إلى أن الشباب احتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للموسم 2018/2019، بعدما حصد 54 نقطة.