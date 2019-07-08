تقارير: تركي الدهام مهدد بالاستبعاد من الترشح لانتخابات نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن لجنة الانتخابات ستستبعد ملف أحد المرشحين الخمسة في رئاسة نادي النصر السعودي في مرحلة الطعون، بسبب ما تراه عدم مطابقة لبعض الاشتراطات.

وكان نادي النصر أعلن قوائم المرشحين الأولية لرئاسته وعضوية مجلس الإدارة بعد تلقيه خطابًا من الهيئة العامة للرياضة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، نقلًا عن مصادرها الخاصة، فإن أحد المرشحين لرئاسة نادي النصر قدم طعنًا في ملف تركي الدهام، بحجة أنه يملك ترخيص وكالة لاعبين، والنظام لا يسمح بترشحه، مؤكدة أن الطعن على طاولة لجنة الانتخابات للنظر فيه في مرحلة الطعون.

وتقدم كلٌّ من صالح الأطرم ونصر النصر وتركي الدهام وصفوان السويكت وإبراهيم العثمان في فترة استقبال ملفات الرئاسة.

وضمت قائمة نصر النصر كلًّا من سعيد الشهري وضيف الله العتبي وفايز العنزي ومتعب القحطاني ومنير حجيج وثامر الشمري، في حين تضم قائمة الأطرم كلًّا من النائب عبدالعزيز العويسي وإبراهيم الحسينان ومحمد الخريجي ومحمد المساعد.

وشهدت قائمة المرشح إبراهيم العثمان حضور كلٍّ من، عبدالرحمن العبدالقادر نائبًا، وعبدالمحسن الزامل وخالد أبو غانم وعبدالله الزوير.

وضمت قائمة تركي الدهام مساعد بن مرشد نائبًا له، وحاتم الفواز وعبدالرحمن الخثلان وبندر الرشود، في حين أختار صفوان السويكت سهيل القاسم نائبًا وفهد الطيار وعبدالرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر الجميد أعضاء في قائمته.

وحددت اللجنة يوم الـ7 من يوليو الجاري موعدًا لاستقبال الطعون ضد القوائم الأولية، وحدد يوم الخميس المقبل موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية.

والدهام، كان يعتبر أقوى المرشحين للفوز برئاسة النصر، باعتباره أعلن عند تقديم أوراق ترشحه، أنه حصل على دعم بعض أعضاء الشرف بالنادي.

كما أن الدهام، حاول التقرب من جمهور النصر، عندما قال إنه يرغب في الاستعانة بأحمد البريكي، المدير التنفيذي للنادي، في مجلس إدارته، في حال فاز في الانتخابات.