تعرّف على مباريات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

تحددت ملامح مواجهات دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بعد نهاية منافسات مرحلة المجموعات للبطولة القارية مساء الأربعاء.

وسيشهد ثمن النهائي مواجهات عربية مثيرة مرتقبة، بالإضافة إلى مواجهات بين أندية من نفس الدولة.

وسيلعب نادي الاتحاد السعودي أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني، والنصر السعودي مع الوحدة الإماراتي يوم 5 أغسطس/ آب المقبل، على أن تقام مباراتا الإياب يوم 12 من الشهر ذاته.

وسيواجه الأهلي السعودي مواطنه الهلال، بينما سيلعب السد القطري مع مواطنه الدحيل يوم 6 أغسطس/ أب المقبل، على أن تقام مباراتا الإياب يوم 13 من الشهر ذاته.

أما بقية مباريات الدور ثمن النهائي فسيلعب كاشيما أنتلرز الياباني مع مواطنه سانفريس هيروشيما، وغوانغزو إيفرغراند الصيني مع مواطنه شاندونغ ليونينغ يوم 18 يونيو/ حزيران المقبل، على أن تقام مباراتا الإياب يوم 25 من الشهر ذاته.

وسيواجه أوراوا ريد دياموندز الياباني مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وشنغهاي الصيني مع جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي يوم19يونيو/ حزيران المقبل على أن تقام مباراتا الإياب يوم 26 من ذات الشهر. ت