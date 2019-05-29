كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر وذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا

يخوض نادي النصر السعودي مباراة قوية مساء اليوم الأربعاء أمام ذوب آهن الإيراني في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان مقررًا أن تقام المباراة الأسبوع الماضي في العراق ولكن الأوضاع الأمنية أدت لنقل المباراة إلى قطر وتأجيلها إلى اليوم الأربعاء.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ ملامح مباراة النصر السعودي وذوب آهن الإيراني في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب ”حمد الكبير“ في العاصمة القطرية الدوحة المباراة بين الفريقين في الساعة 21:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق عامر الخوديري والكأس 3 بصوت المعلق خالد الحدي.

صراع الصدارة

يحتل النصر السعودي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن ذوب آهن الإيراني صاحب الـ11 نقطة، وضمن الفريقان الصعود لدور الـ16.

ويلعب متصدر الترتيب بعد هذه المواجهة مع نادي الاتحاد السعودي، بينما يلعب الوصيف مع الوحدة الإماراتي في دور الـ16، الذي يشمل مواجهة أخرى سعودية بين الهلال والأهلي وصدام قطري بين السد والدحيل في منطقة الغرب.

ويعني الفوز للنصر الصدارة، بينما يحتاج الفريق الإيراني للتعادل أو الفوز لضمان صدارة الترتيب بشكل رسمي.

ولم يعرف النصر سوى طعم الخسارة في 4 مباريات سابقة ضد ذوب آهن الإيراني بدأت في دور الـ16 بنسخة دوري الأبطال 2011 وخسر النصر بنتيجة 1/4، ويلعب الفريقان ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3/0 بدور المجموعات بنسخة 2016، وفي لقاء الدور الأول بنتيجة 3/2.

النصر السعودي وختام الموسم

يبحث النصر عن إنهاء موسمه بشكل جيد وتحقيق الفوز على الفريق الإيراني وهو ما لم يحدث في تاريخ لقاءات الفريقين من قبل، بخلاف أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق السعودي شدد على أهمية الفوز، خاصة أن ضمان التأهل لا يعني التفريط في الصدارة، مؤكدًا أنه ليس منشغلًا بهوية المنافس في دور الـ16 بقدر البحث عن الفوز مثل كل مباراة يخوضها النصر.

وأراح فيتوريا الرباعي الأجنبي البرازيليين جوليانو فيكتور ومايكون بيريرا والحارس الأسترالي براد جونز والمغربي عبدالرازق حمدالله، مع غياب الثلاثي المخضرم وليد عبدالله وعوض خميس وعبدالعزيز الجبرين.

ويعتمد النصر على تشكيل يضم الحارس زيد البواردي وأمامه الرباعي عمر هوساوي وعبدالله مادو وسلطان الغنام وحمد المنصور، مع ثنائي الارتكاز عبدالرحمن الدوسري وإبراهيم غالب وأمامهما يحيى الشهري وفهد الجميعة وراكان الشملان، وفي الهجوم فراس البريكان.

أوراق ذوب آهن

لم يعرف الفريق الإيراني طعم الهزيمة خلال مبارياته الخمس الماضية بدوري الأبطال، وهو ما يسعى لاستكماله المدرب علي رضا منصوريان المدير الفني للفريق.

ويغيب عن الفريق المدافع ميلاد فخرالدين للإيقاف ولكن يبقى السلاح الأبرز في الفريق اللاعب النيجيري كريستيان أوسوغونا مهاجم الفريق المميز.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الدوافع لن تكون كبيرة لدى لاعبي النصر لتحقيق الفوز، خاصة مع ضمان التأهل، ولكن تصريحات المدرب فيتوريا تعكس أنه سيبذل قصارى جهده لتحفيز اللاعبين.

وأضاف: ”أتوقع مباراة هادئة، خاصة أن النصر قد يريح بعض لاعبيه، كما أن الفريق الإيراني يكفيه التعادل وربما يتغير الواقع حال تسجيل النصر تحديدًا هدف التقدم مبكرًا“.