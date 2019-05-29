الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ذوب آهن اليوم في دوري أبطال آسيا

يصطدم نادي النصر السعودي بمضيفه ذوب آهن الإيراني، مساء اليوم الأربعاء، في المواجهة التي يحتضنها استاد حمد الكبير، في الدوحة، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى، في دوري أبطال آسيا.

وكان مقررًا أن تلعب المباراة يوم 20 مايو الماضي في مدينة كربلاء العراقية، ولكن قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل المباراة ونقلها إلى الدوحة.

ونجح النصر بخطف بطاقة التأهل عقب فوزه في المرحلة الماضية على ضيفه الوصل الإماراتي 3-1، ليرافق ذوب آهن الذي تأهل مبكراً إلى الدور ثمن النهائي.

ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب تتويجه بلقب الدوري السعودي عقب فوزه على الباطن 2-1 في ختام المنافسة يوم 16 مايو الماضي.

غداً الاربعاء ..#العالمي في ختام مبارياته امام نادي ذوب آهن الإيراني#النصر_ذوب_اهن

الساعة 9:30 مساءً

ملعب نادي العربي في قطر بالتوفيق يا #عالمي ???? pic.twitter.com/G8gGo7a475 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 28, 2019

وقرر البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، إبعاد لاعبيه الأجانب عن المواجهة وهم البرازيلي مايكون بيريرا ومواطنه جوليانو والحارس الأسترالي براند جونز والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ويبحث النصر عن إنهاء مشواره في دوري المجموعات في الصدارة، حيث تفصله عن ذوب آهن المتصدر نقطتان إذ يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وكان ذوب آهن قد فاز على النصر في مواجهة الذهاب التي أقيمت في دبي بنتيجة 3-2، وفي حال فوز النصر وضمانه الصدارة فإنه سيضرب موعدًا مع مواطنه اتحاد جدة في الدور ثمن النهائي، في حين أن تعادله أو خسارته بالمواجهة ستعني أنه سيواجه الوحدة الإماراتي متصدر المجموعة الثانية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة النصر وذوب آهن، في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، 9:30 بتوقيت السعودية، ويذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 3، والكأس، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.