النصر السعودي يتعادل سلبيًا أمام ذوب آهن الإيراني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

تعادل النصر السعودي سلبيًا مع ذوب آهن الإيراني في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، في الدوحة في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتبادل الفريقان الهجمات خلال المباراة دون أن ينجح أي منهما في التسجيل، ليحتفظ ذوب آهان بصدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة متقدمًا بنقطتين على النصر الذي كان قد ضمن الصعود من الجولة الماضية عقب فوزه على الوصل الإماراتي 3-1.

وأقيمت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، يوم الثلاثاء الماضي، حيث فاز الزوراء العراقي خارج ملعبه على الوصل الإماراتي 5-1 في دبي.

ويحتل الزوراء المركز الثالث برصيد ثماني نقاط فيما يتذيل الوصل الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

وسيلتقي ذوب آهن مع الاتحاد السعودي ثاني المجموعة الثانية في دور 16 في حين سيلعب النصر مع الوحدة الإماراتي أول المجموعة الثانية ضمن الدور ذاته.