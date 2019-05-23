تعرف على موعد مباراة النصر السعودي وذوب آهن الإيراني الجديد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد ومكان إقامة المباراة المؤجلة بين نادي النصر السعودي وذوب آهن الإيراني، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.

وستقام المباراة يوم الأربعاء 29 من مايو الجاري على ملعب نادي العربي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21 مايو على ملعب مدينة كربلاء الرياضية في العراق، إلا أن الاتحاد الآسيوي قبل طلب الفريق المستضيف للمباراة وهو ذوب آهن الإيراني، بنقل المباراة إلى ملعب آخر؛ على خلفية أحداث صاحبت مباراته مع الزوراء في الملعب ذاته في المرحلة الخامسة.

يذكر أن النصر وذوب آهن تأهلا رسميًا إلى الدور الثاني، وستحدد مواجهتهما متصدر المجموعة والوصيف.