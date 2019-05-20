نادي النصر السعودي ينوي التعاقد مع نجم كبير بديلًا للنيجيري أحمد موسى

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي إن العضو الداعم، الأمير خالد بن فهد قد أبلغ إدارة النادي برئاسة سعود السويلم عن تكفله بصفقة عالمية للفريق.

وقالت تلك المصادر إن الصفقة ستكون للاعب كبير بديلًا للنيجيري أحمد موسى الذي لم ينل رضا جماهير النصر رغم أنه الأغلى في صفوف الدوري للموسم 2018/2019.

وتسعى إدارة النصر للتعاقد مع مهاجم صريح بجوار المغربي عبدالرازق حمدالله إضافة لصانع لعب بنفس قوة اللاعب المغربي نورالدين إمرابط.

وتترقب جماهير النصر، موقف مفاوضات الهلال مع محترفه البيروفي آندريه كاريلو إذ من المنتظر أن تتقدم إدارة النادي بعرض مادي أعلى من عرض الهلال.