الزوراء يهزم الوصل بخماسية في نهاية مشوارهما بدوري أبطال آسيا

أمطر فريق الزوراء العراقي اليوم الثلاثاء، مرمى مضيفه الوصل الإماراتي بخمسة أهداف لهدف، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الزوراء إلى 8 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط في المركز الرابع، ويتصدر ذوب آهن أصفهان الإيراني الترتيب برصيد 11 نقطة.

بادر الوصل بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عبر حسن طاهر، وردّ الزوراء بثلاثية عن طريق علاء عباس (هدفين) في الدقيقتين 22 و45، وأحمد فاضل في الدقيقة 39.

وأضاف جلال الهدف الرابع في الدقيقة 51، وبعدها بثماني دقائق أحرز مهند كرار الهدف الخامس.