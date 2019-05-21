أهداف مباراة الوصل والزوراء.. 5-1 للفريق العراقي (فيديو)

افتتح فريق الوصل الإماراتي التسجيل مبكرًا في شباك الزوراء العراقي عن طريق حسن محمد في الدقيقة 4، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وتعادل للزوراء علاء عباس في الدقيقة 22.

وأضاف أحمد فاضل الهدف الثاني للزوراء مع الدقيقة 39.

الزوراء يعزز يتقدمه على الوصل 3-1 عن طريق علاء عباس في الدقيقة 45+1.

في الدقيقة 51 الزوراء يصل للهدف الرابع في مرمى الوصل عن طريق أحمد جلال.

وفي الدقيقة 59 يسجل مهند عبد الرحيم كرار الخامس للزوراء.

ولن يكون للنتيجة أي تأثير على وداع الفريقين لدوري أبطال آسيا من الدور الأول، بينما ذهبت بطاقتا التأهل إلى ذوب آهن الإيراني، والنصر السعودي.

وتقتصر أهمية مباراتي، اليوم، على التحديد النهائي للترتيب من الأول إلى الرابع، وحتى الجولة الخامسة، حيث يحتل ذوبهان القمة بـ11 نقطة، ويليه النصر 9 نقاط، والزوراء ”5“ والوصل ”3“.

ويخوض ”الفهود“ اللقاء، بدافع معنوي، وهو وداع البطولة القارية بفوز ثانٍ يحرك رصيده الذي لم يتحرك منذ الجولة الأولى، عندما تغلب على النصر السعودي، وتلقى بعدها 4 خسائر من الزوراء وذوب آهن ”مرتين“ والنصر، وبالتالي فإن وداع البطولة بفوز آخر يحفظ للفريق كبرياءه، خاصة بعد النتائج التي لم تحقق طموحه خلال مشواره هذا الموسم، رغم البداية القوية بالفوز في الجولة الأولى.