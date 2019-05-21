سبب تأجيل مباراة النصر السعودي وذوب آهن في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سبب تأجيل مباراة النصر السعودي وذوب آهن الإيراني في ختام دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، والتي كانت مقررة الليلة.

وقال الاتحاد في بيان يوم الثلاثاء: ”يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباراة دوري أبطال آسيا بين ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي، والمقررة اليوم الثلاثاء على ستاد مدينة كربلاء الرياضية في العراق، قد تأجلت“.

وأضاف الاتحاد في بيانه: ”اتخذ الاتحاد الآسيوي هذا القرار بدعم من كافة الأطراف المعنية بمصلحة السلامة، حيث إن الاتحاد يضع أمن وسلامة جميع أطراف اللعبة على رأس أولوياته. وستتم الآن إعادة جدولة المباراة بأسرع وقت ممكن“.

وضمن ذوب آهن والنصر التأهل عن المجموعة الأولى، لكن تأجلت المباراة بينهما إلى وقت لاحق لم يتحدد.