نادي الهلال السعودي يتعادل مع الدحيل.. والعين يخسر أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا (فيديو)

نادي الهلال السعودي يتعادل مع الدحيل.. والعين يخسر أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تعادل نادي الهلال السعودي مع الدحيل القطري 2/2، في الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بدوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، الإثنين.

وكان الدحيل البادئ بالتسجيل عبر يوسف العربي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14.

لكن الهلال أنهى الشوط الأول بالتعادل عن طريق بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 29، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضًا.

وفي الشوط الثاني سجل غوميز الهدف الثاني له وللهلال في الدقيقة 55، لكن خالد منير تعادل للدحيل قبل لحظات على نهاية المباراة.

ورفع التعادل رصيد الهلال إلى 13 نقطة، علمًا أنه ضمن التأهل لدور الـ16 متصدرًا مجموعته قبل المباراة.

وصعد الدحيل القطري إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة، بعدما حصد 9 نقاط.

وخسر العين الإماراتي 1/2 أمام استقلال طهران الإيراني، علمًا أن الفريقين ودعا من الدور الأول.

وتقدم السويدي ماركوس بيرغ للعين في الدقيقة 13، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن محمد دانشكر تعادل لاستقلال طهران في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 45+1، سجل مرتضى تبريزي هدف التقدم لاستقلال طهران، ليرفع النادي الإيراني رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث.

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