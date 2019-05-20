نادي الهلال السعودي يتعادل مع الدحيل.. والعين يخسر أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا (فيديو)

تعادل نادي الهلال السعودي مع الدحيل القطري 2/2، في الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بدوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، الإثنين.

وكان الدحيل البادئ بالتسجيل عبر يوسف العربي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14.

لكن الهلال أنهى الشوط الأول بالتعادل عن طريق بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 29، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضًا.

وفي الشوط الثاني سجل غوميز الهدف الثاني له وللهلال في الدقيقة 55، لكن خالد منير تعادل للدحيل قبل لحظات على نهاية المباراة.

ورفع التعادل رصيد الهلال إلى 13 نقطة، علمًا أنه ضمن التأهل لدور الـ16 متصدرًا مجموعته قبل المباراة.

وصعد الدحيل القطري إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة، بعدما حصد 9 نقاط.

وخسر العين الإماراتي 1/2 أمام استقلال طهران الإيراني، علمًا أن الفريقين ودعا من الدور الأول.

وتقدم السويدي ماركوس بيرغ للعين في الدقيقة 13، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن محمد دانشكر تعادل لاستقلال طهران في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 45+1، سجل مرتضى تبريزي هدف التقدم لاستقلال طهران، ليرفع النادي الإيراني رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث.

دوري ابطال اسيا | الدحيل 1-0 الهلال |

هدف اول لـ الدحيل يوسف العربي#الدحيل_الهلال #ADHvHIL#ACL2019 في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/XvC2hP4Jgv — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 20, 2019

دوري ابطال اسيا | الدحيل 1-1 الهلال |

هدف غوميز التعادل #الدحيل_الهلال #ADHvHIL#ACL2019 في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/Ebz4MSVKKU — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 20, 2019

دوري ابطال اسيا | الدحيل 1-2 الهلال |

هدف غوميز الثاني#الدحيل_الهلال #ADHvHIL#ACL2019 في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/czk2RuX5gs — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 20, 2019

دوري ابطال اسيا | الدحيل 2-2 الهلال |

هدف الدحيل التعادل #الدحيل_الهلال #ADHvHIL#ACL2019 في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/GBRflenOSA — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 20, 2019

دوري ابطال اسيا : العين 1 – 0 الاستقلال | هدف العين الاول في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/lKc46zeD9e — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 20, 2019

دوري ابطال اسيا : العين 1 × 1 استقلال | هدف محمد داشري 23″ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/HbzkEKW0Py — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 20, 2019