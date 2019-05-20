أهداف مباراة الهلال والدحيل.. 2/2 (فيديو)

سجل يوسف العربي الهدف الأول في المباراة التي تجمع نادي الهلال السعودي مع الدحيل القطري، في الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

وجاء هدف يوسف العربي في الدقيقة 14، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل بافيتيمبي غوميز للهلال في الدقيقة 29، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضًا.

وعاد غوميز وسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 55.

وسجل خالد منير هدف التعادل للدحيل قبل لحظات على نهاية المباراة.

ويملك الهلال 12 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، علمًا أنه ضمن التأهل إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة، في حين يملك الدحيل 8 نقاط في المركز الثاني، ويأمل في تحقيق الفوز لضمان التأهل، إذ يتقدم بـ3 نقاط عن استقلال طهران الذي يلاقي العين الإماراتي.

دوري ابطال اسيا | الدحيل 1-0 الهلال |

هدف اول لـ الدحيل يوسف العربي#الدحيل_الهلال #ADHvHIL#ACL2019 في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/XvC2hP4Jgv — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 20, 2019

دوري ابطال اسيا | الدحيل 1-2 الهلال |

هدف غوميز الثاني#الدحيل_الهلال #ADHvHIL#ACL2019 في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/czk2RuX5gs — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 20, 2019