أهداف مباراة العين واستقلال طهران.. البنفسجي يتأخر 1/2 (فيديو)

افتتح ماركوس بيرغ التسجيل في المباراة التي تجمع العين الإماراتي مع استقلال طهران الإيراني، في الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وجاء هدف ماركوس بيرغ في الدقيقة 13، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل محمد دانشكر لاستقلال طهران في الدقيقة 22.

وسجل مرتضى تبريزي هدف التقدم للنادي الإيراني في الدقيقة 45+1.

ويملك العين نقطتين فقط من تعادلين (استقلال طهران والدحيل)، وقد ودع دوري أبطال آسيا مبكرًا، في حين يملك النادي الإيراني 5 نقاط في المركز الثاني، ويأمل في تحقيق الفوز على أمل تعثر الدحيل القطري أمام الهلال السعودي للتأهل إلى دور الـ16.

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دوري ابطال اسيا : العين 1 – 0 الاستقلال | هدف العين الاول في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/lKc46zeD9e — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 20, 2019