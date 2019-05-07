كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد السعودي والريان القطري اليوم في دوري أبطال آسيا

يخوض نادي الاتحاد السعودي اختبارًا صعبًا أمام مضيفه الريان القطري مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتبدو هذه المواجهة مهمة في مشوار صراع التأهل بالنسبة للاتحاد السعودي والريان القطري ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الاتحاد السعودي والريان القطري في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”جاسم بن حمد“ بالعاصمة القطرية الدوحة في الساعة 21:30 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق المصري علي محمد علي والكأس 3 بصوت المعلق مشعل الشمري.

ترتيب الفريقين

يحتل نادي الاتحاد السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد أن حقق الفوز في مباراتين وتعادل لقاء وخسر مرة، وسجل الفريق 10 أهداف في 4 مباريات وتلقى 8 أهداف.

ويحتل الريان المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط من خلال فوز وحيد و3 هزائم، وسجل الفريق القطري 7 أهداف واستقبل 12 هدفًا.

الريان ورد الاعتبار

يبحث الريان القطري عن رد اعتباره أمام الاتحاد السعودي خاصة بعد الخسارة بنتيجة 5-1 في لقاء الدور الأول في السعودية، وهو ما يزيد الضغوط على الريان الباحث أيضًا عن الفوز لتحسين ترتيبه وإنعاش آماله في التأهل.

وأوضح المدرب يوري أوليفيرا دي سوزا المدير الفني لفريق الريان في المؤتمر الصحفي أن فريقه يتطلع لحصد لقب كأس الأمير، ويسعى للاستمرار في بطولة دوري أبطال آسيا وهو ما يجعله باحثًا عن تحقيق الفوز في لقاء الفريق السعودي.

الاتحاد وتأكيد التفوق

يأمل الاتحاد السعودي تأكيد التفوق والاقتراب خطوة من التأهل إلى دور الستة عشر للبطولة.. ويأمل التشيلي لويس سييرا المدير الفني للفريق تجاوز آثار خسارة لقب كأس الملك أمام التعاون، مؤكدًا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن الاتحاد لديه دوافع قوية لتحقيق الفوز.

ويعتمد الاتحاد على تشكيلته الثابتة بوجود الحارس فواز القرني وأمامه سعود عبد الحميد والأسترالي ماثيو جورمان وزياد الصحفي وعبد الله العمار للدفاع، وخالد السميري والإيفواري سيكو سانوجو وعبد العزيز البيشي للوسط، وفهد المولد والبرازيلي رومارينهو وناصر الشمراني للهجوم.

وأكد عمرو أنور المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السعودي لـ“إرم نيوز“ أن هذه المواجهة لن تكون سهلة كما يتوقع البعض، رغم أن مدرب الريان أكد أهمية بطولة كأس الأمير، ولكن الأمر قد يكون بمثابة الحرب النفسية لإخماد حماس لاعبي الاتحاد.

وأوضح أن الريان فريق منظم ولديه أوراق مميزة هجوميًا، ولكن الاتحاد لا بد أن يحسم الفوز ليقترب بنسبة كبيرة من التأهل.