موجز أخبار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد والأندية السعودية

تأهل الهلال إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا متصدرًا للمجموعة الثالثة بعدما جدد فوزه على العين الإماراتي بنتيجة 2/0، سجلهما هتان باهبري في الدقيقة الأولى والقائد المخضرم محمد الشلهوب في الدقيقة الأخيرة.

ورفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة من 5 مباريات متقدمًا بـ4 نقاط عن الدحيل القطري فيما يأتي الاستقلال في المركز الثالث بـ5 نقاط ويليه العين في ذيل الترتيب بنقطتين.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة تعادل الاستقلال الإيراني مع ضيفه الدحيل 1/1 على إستاد آزادي في طهران.

وضمن الهلال والدحيل التأهل إلى دور الـ16 عن المجموعة، حيث ضمن الهلال الفوز بصدارة المجموعة، في حين جاء تأهل الدحيل كونه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة أمام الاستقلال.

ولا شك أن هذا الانتصار بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا سيدفع الفريق معنويًا قبل آخر جولتين في الدوري المحلي، حيث يتأخر الزعيم بفارق نقطة واحدة عن النصر قبل جولتين على النهاية.

وودع الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين بخسارة مذلة 0/5 أمام التعاون في قبل النهائي قبل أن يتوج التعاون باللقب على حساب الاتحاد.

وخسر الهلال 0/2 أمام التعاون أيضًا في مباراة مؤجلة بالدوري المحلي، ما يعني ضرورة انتصاره في آخر جولتين على الاتفاق ثم الشباب وتعثر النصر، وهذا أمر صعب حدوثه على أرض الواقع.

وفي مباراة آسيوية أخرى خسر الأهلي بقيادة مدربه المؤقت يوسف عنبر 1/2 في الدوحة أمام السد بطل دوري نجوم قطر ليتراجع للمركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة.

ورفع السد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة متقدمًا بفارق نقطتين عن باختاكور الأوزبكي، بينما ظل رصيد الأهلي 6 نقاط في المركز الثالث مقابل 4 لبيروزي الإيراني الذي ودع المسابقة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على باختاكور في جدة في الجولة الأخيرة بالمجموعة يوم 20 من الشهر الحالي لاقتناص بطاقة التأهل الثانية.

وأحرز السد هدفين مبكرين في أول 12 دقيقة حيث افتتح علي أسد التسجيل في الدقيقة العاشرة بعدما تلقى تمريرة طويلة من أكرم عفيف استقبلها مباشرة في شباك محمد العويس حارس الضيوف.

وبعدها بدقيقتين عزز عفيف التقدم لأصحاب الأرض عندما تابع تسديدة القائد تشابي التي تصدى لها العويس ليضعها في الشباك من زاوية صعبة من مدى قريب.

وقلص السوري عمر السومة الفارق للأهلي في الشوط الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 51 بعد لمس الكرة يد المدافع طارق سلمان لاعب السد داخل المنطقة.

وهذا الهدف السادس عشر للسومة في البطولة الآسيوية والثالث في مرمى السد طوال مشواره في دوري الأبطال مع الأهلي.

النصر والاتحاد

وضمن البطولة ذاتها يستعد النصر لمواجهة الوصل الإماراتي ضمن المجموعة الأولى وسط ضغط المباريات الذي لا يعيره البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للعالمي أي اهتمام.

وأكد فيتوريا عدم وجود صف أول وبدلاء في صفوف الفريق، مشيرًا إلى أنه سيسعى لتحقيق الفوز لأن ذلك هو هدف الفريق دائمًا.

أما التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للاتحاد الذي يستعد لمواجهة الريان في قطر، فقد أكد أن فريقه لم يجد الوقت الكافي للاستعداد عقب الخسارة أمام التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

لكنه في الوقت نفسه سيسعى إلى الفوز لتجاوز دور المجموعات والتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة التي لن يشارك فيها الموسم المقبل.