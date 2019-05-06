نادي الهلال السعودي يجدد فوزه على العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

كرر نادي الهلال السعودي فوزه على العين الإماراتي، بعدما تغلب عليه 2/0 اليوم الإثنين، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وافتتح الهلال التسجيل في الدقيقة الأولى بتوقع هتان باهبري، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وظلت النتيجة عليه تقدم الهلال 1/0 حتى الدقيقة 90، عندما أضاف النجم المخضرم محمد الشلهوب الهدف الثاني.

ورفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة، ليضمن صدارة المجموعة الثالثة، علمًا أن النادي السعودي ضمن التأهل للدور المقبل، في حين يتذيل العين ترتيب المجموعة وقد حصد نقطتين فقط.

دوري ابطال اسيا : العين 0 – 1 الهلال | هدف هتان باهبري في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/axSwMpIdKV — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 6, 2019