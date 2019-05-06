النادي الأهلي السعودي يخسر أمام السد في دوري أبطال آسيا (فيديو)

خسر النادي الأهلي السعودي 1/2 أمام منافسه السد القطري، اليوم الاثنين، في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.

وسجل السد هدفين مبكرين، جاء الأول عبر علي أسد الله في الدقيقة العاشرة، في حين أضاف أكرم عفيف الهدف الثاني في الدقيقة 12، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

ونجح النجم السوري في تقليص النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وجمدت الخسارة رصيد الأهلي عند 6 نقاط في المركز الثالث، مقابل 10 نقاط للسد في المركز الأول، ليضمن التأهل لدور الـ16.

ويحتاج الأهلي للفوز على باختاكور في جدة في الجولة الأخيرة بالمجموعة يوم 20 من الشهر الحالي لاقتناص بطاقة التأهل الثانية.

دوري ابطال اسيا : السد 1 – 0 الاهلي | هدف علي اسد#الاهلي_السد في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/2glY3GMBKw — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 6, 2019

دوري ابطال اسيا : السد 2 – 0 الاهلي | هدف اكرم عفيف#الاهلي_السد في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/Y2gitYhXhJ — اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 6, 2019