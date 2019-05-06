أهداف مباراة الأهلي والسد.. الراقي يتأخر 0/2 (فيديو)

سجل السد القطري هدفين مبكرين ليتقدم 2/0 على الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا.
وسجل علي أسدالله وأكرم عفيف هدفين للأهلي في الدقيقتين 10 و12.
ويملك الأهلي 6 نقاط في المركز الثالث، مقابل 7 نقاط للسد في المركز الثاني.
دوري ابطال اسيا : السد 1 – 0 الاهلي | هدف علي اسد#الاهلي_السد
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
pic.twitter.com/2glY3GMBKw
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 6, 2019
دوري ابطال اسيا : السد 2 – 0 الاهلي | هدف اكرم عفيف#الاهلي_السد
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
pic.twitter.com/Y2gitYhXhJ
— اهداف المباريات HD (@arbhdd) May 6, 2019