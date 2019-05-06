أهداف مباراة الأهلي والسد.. الراقي يتأخر 0/2 (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي والسد.. الراقي يتأخر 0/2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل السد القطري هدفين مبكرين ليتقدم 2/0 على الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا.

وسجل علي أسدالله وأكرم عفيف هدفين للأهلي في الدقيقتين 10 و12.

ويملك الأهلي 6 نقاط في المركز الثالث، مقابل 7 نقاط للسد في المركز الثاني.

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