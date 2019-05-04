الأمير منصور بن مشعل يعد لاعبي النادي الأهلي السعودي بمكافأة ضخمة حال التأهل بدوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية أن الأمير منصور بن مشعل، المرشح المنتظر لرئاسة النادي الأهلي السعودي، وعد لاعبي الفريق بمكافآت ضخمة قبل مواجهة السد القطري في منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة، من دوري أبطال آسيا.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فقد وعد الأمير منصور بتقديم مكافأة مالية قدرها مليون ريال سعودي للاعبي النادي الأهلي، حال تأهل الفريق لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا.
ويواجه أهلي جدة نظيره السد القطري، الإثنين المقبل، في مباراة مهمة للغاية.
ويحتل ”الراقي“ المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف السد صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط.
ويخطط أهلي جدة للعودة إلى السعودية بالنقاط الثلاث التي ستضعه في صدارة المجموعة.
ويعتزم الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، عضو شرف الأهلي السعودي، الترشح لرئاسة النادي.