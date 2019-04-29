الأمير منصور بن مشعل ينوي ضم محمد الكويكبي للنادي الأهلي السعودي

كشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي السعودي، أن الأمير منصور بن مشعل ينوي تقديم لاعب الاتفاق والمنتخب السعودي الحالي، اللاعب محمد الكويكبي كهدية لجماهير النادي، بعد إعلانه رسميًا الترشح لرئاسة النادي.

وقال بن مشعل في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”كنت مترددًا في ترشيح نفسي لرئاسة الأهلي، ولكن بإذن الله سأدخل المنافسة لرئاسة النادي“.

ومحمد الكويكبي مطلوب من أندية القمة في الدوري السعودي، لكن إدارة الاتفاق ترفض التفريط فيه، علمًا بأن أندية الهلال والاتحاد والنصر كانوا قد دخلوا في مفاوضات رسمية من قبل لضم اللاعب قبل أن تتمسك به إدارة الاتفاق.

من جهة أخرى، رحبت جماهير الأهلي بخبر إعلان الأمير منصور ترشحه لرئاسة النادي، إذ أجمعت أنه حال تواجده سيعود الأهلي لسابق عهده من حيث التعاقدات والبطولات.

ويبلغ محمد الكويكبي من العمر 24 عامًا، وانضم للاتفاق قادمًا من العروبة العام 2016.

وسجل الكويكبي 6 أهداف في الدوري السعودي الموسم الحالي مع الاتفاق، إلى جانب هدفين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال حساب باسم أنور العزيزي: ”يا أبو خالد والله ليس كرهًا فيك، لكن الأهلي يمر في مرحلة مهمة، مرحلة أن يكون أو لا يكون، نحتاج رجلًا ذو قدرة مالية والأنسب وفق نظرنا هو الأمير منصور بن مشعل. نحن الجمهور يهمنا أمر الكيان ولا يهمنا الأشخاص، لذلك يجب أن تدعم ترشح الأمير منصور بن مشعل“.

أما عبدالغني فكتب: ”آمل من سمو الأمير منصور بن مشعل تجاوز أخطاء كل من سبقوه وأن يحقق للأهلي ما لم يستطع فعله الآخرون. هذه واحدة وهناك جمل أُخرى تفي بغرض النصيحة بدل الاستدلاخ غير المبرر لعرض تاريخ نعرف ما حدث للأهلي فيه من ظلم وحروب طاحنة حرمته البطولات“.

بينما كتب عبدالله: ”الأهلي مر بعدة مراحل- فترة الأمير عبدالله الفيصل رحمه الله- فترة الأمير خالد بن عبدالله- والآن فترة الأمير منصور بن مشعل وكلٌ منهم مكمل للآخر. واجبنا كـأهلاويين احترام كل منهم. فكل مرحلة لها ظروفها نقدّر ما عملوه ونفتخر به، وواجبنا اليوم الالتفاف ودعم الأمير منصور“.

في حين كتب حساب باسم مجنون بحبك يا ملكي: ”إن كان الرمز لا يود أن يعود. أرى أن الأمير منصور بن مشعل رجل المرحلة والأهلي بأمسّ الحاجة لداعم مقتدر مثل سموه“.

الأهلي مر بـ عدة مراحل

– فترة الأمير عبدالله الفيصل رحمه الله

– فترة الأمير خالد بن عبدالله

– والآن فترة الأمير منصور بن مشعل

وكلٌ منهم مكمل للآخر .

واجبنا كـ أهلاويين احترام كلٍ منهم ، فكل مرحلة لها ظروفها

نقدّر ما عملوه ونفتخر به ، وواجبنا اليوم الالتفاف ودعم الأمير منصور ???? — ABdullatef • (@A_100I) April 29, 2019

إن كان الرمز لايود أن يعود ارى ان الامير منصور بن مشعل رجل المرحلة والاهلي بأمس الحاجة لداعم مقتدر مثل سموه — مجنون بحبك ياملكي (@almadany66) April 29, 2019

آمل من سمو الأمير منصور بن مشعل تجاوز أخطاء كل من سبقوه وأن يحقق للأهلي مالم يستطيع فعله الآخرون.

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هذه واحدة وهناك جمل أُخرى تفي بغرض النصيحة بدل الاستدلاخ الغير مبرر لعرض تاريخ نعرف ما حدث للأهلي فيه من ظلم وحروب طاحنة حرمته البطولات. — عبدالغَني (@AGN_9) April 29, 2019