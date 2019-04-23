تعرف إلى أبرز نتائج مباريات يوم الثلاثاء

شكّلت لقاءات الجولة الرابعة من دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا، ولقاءات الدوريات المحلية في إسبانيا وإنجلترا ومصر، ومباريات الكأس في ألمانيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية أبرز لقاءات، يوم الثلاثاء.

ونستعرض معكم أبرز نتائج اليوم:

دوري أبطال آسيا

واصل النصر السعودي صحوته في دوري أبطال آسيا وحقق فوزه الثاني على التوالي وجاء على حساب الزوراء العراقي 2-1 ليصعد للمركز الثاني في المجموعة الأولى بـ6 نقاط.

وحافظ ذوب آهن أصفهان الإيراني على صدارة المجموعة بفوزه على الوصل الإماراتي 2-0 ليرفع رصيده إلى 10 نقاط فيما يتواجد الفريق الإماراتي في المركز الرابع والأخير بـ3 نقاط ويحتل الزوراء المركز الثالث بـ4 نقاط.

وحافظ الهلال السعودي على صدارة المجموعة الثالثة بعد فوز صعب على استقلال طهران 1-0 ليرفع رصيده إلى 7 نقاط متقدما على الدحيل القطري الفائز على العين الإماراتي 2-0 والذي رفع رصيده إلى 7 نقاط.

ويحتل الفريق الإيراني المركز الثالث بـ4 نقاط مقابل نقطتين للعين الرابع.

الدوري الإنجليزي

عزز توتنهام مركزه الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز صعب على حساب برايتون 1-0 ليرفع رصيده إلى 70 نقطة ويقوي حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتعادل واتفورد أمام ساوثهامبتون 1-1 ليصعد للمركز السابع.

الدوري الإسباني

اقترب برشلونة خطوة أخرى نحو حسم لقب الدوري الإسباني بعد فوزه خارج ملعبه على ديبورتيفو ألافيس 2-0 في إطار الجولة 34 ليرفع الفارق إلى 12 نقطة عن مطارده المباشر أتلتيكو مدريد، الذي يلعب، يوم الأربعاء، أمام فالنسيا.

وبإمكان برشلونة التتويج رسميًا، حال خسارة أتلتيكو مدريد.

واشتعل صراع البقاء في الدوري الإسباني بعد فوز هويسكا على إيبار 2-0 وفوز بلد الوليد على جيرونا 1-0 .

الدوري المصري الممتاز

صعد بيراميدز لصدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه في لقاء مؤجل عن الجولة الـ26 على شريكه في الصدارة سابقا الزمالك المصري 1-0.

ورفع بيراميذز رصيده إلى 63 نقطة من 29 لقاء مقابل 60 نقطة للزمالك من 27 لقاء و58 نقطة للأهلي من 26 لقاء.

كأس ألمانيا

بلغ لايبزيغ نهائي كأس ألمانيا بفوزه في نصف النهائي على هامبورغ 3-1.

وينتظر لايبزيغ الفائز من لقاء بايرن ميونخ وبريمن الذي يجرى، يوم الأربعاء.

كأس الكونفدرالية الأفريقية

أكمل النجم الساحلي أضلاع المربع الذهبي لكأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما جدد فوزه على الهلال السوداني في إياب ربع 2-1 و 5-2 في مجموع اللقاءين.. ويصطدم النجم بالزمالك المصري في نصف النهائي.