نادي العين يسقط أمام الدحيل بثنائية نظيفة ويقترب من دواع دوري أبطال آسيا (فيديو)

خسر نادي العين الإماراتي من ضيفه الدحيل بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

سجل هدفي الدحيل المعز علي في الدقيقة 3 من بداية اللقاء، ويوسف العربي في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة رفع الدحيل رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد العين عند نقطتين فقط مستمرا بالمركز الرابع الأخير بالمجموعة الثالثة التي يتصدرها الهلال برصيد 9 نقاط