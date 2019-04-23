هدف مباراة العين والدحيل.. الزعيم يتأخر بهدف (فيديو)

تقدم المعز علي لاعب نادي الدحيل القطري بهدف في شباك العين، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”هزاع بن زايد“ في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأحرز المعز هدفه برأسية قوية في شباك خالد عيسى حارس العين في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.

يحتل العين المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة أمام الهلال، ويبحث الفريق الإماراتي عن تحقيق الفوز الأول لتحسين موقفه في المنافسة على التأهل.

ويحتل الدحيل المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن الهلال السعودي صاحب الصدارة.