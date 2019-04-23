كل ما تريد معرفته عن مباراة العين الإماراتي والدحيل القطري اليوم في دوري أبطال آسيا

يستضيف فريق العين الإماراتي نظيره الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء، على ملعب ”هزاع بن زايد“ في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويسعى العين للحفاظ على آماله من أجل التأهل إلى الدور التالي في دوري أبطال آسيا في مواجهة طموح الدحيل الذي يتسلح أيضًا بالنجوم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة العين والدحيل اليوم في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات، على ملعب ”هزاع بن زايد“ بصافرة الحكم محمد تقي الجعفري.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق حسن العيدروس والكأس 3 بصوت المعلق خليل البلوشي.

ترتيب الفريقين

يحتل العين المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة أمام الهلال، ويبحث الفريق الإماراتي عن تحقيق الفوز الأول لتحسين موقفه في المنافسة على التأهل.

ويحتل الدحيل المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن الهلال السعودي صاحب الصدارة.

العين والصحوة

يبحث العين عن الصحوة وتحقيق أول انتصار له بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا رغم الظروف الصعبة التي تحاصر الفريق الذي يقوده المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق.

وأكد جاريدو في المؤتمر الصحفي أن فريقه قادر على تحقيق الفوز على حساب الدحيل وإعادة البسمة إلى جماهيره، خاصة أن الفريق الإماراتي يحتاج للفوز ولا شيء سواه من أجل الحفاظ على فرص التأهل.

وقال المدرب المصري أحمد عبدالحليم المدير الفني الأسبق للوحدة الإماراتي لـ“إرم نيوز“، إن العين رغم كل المعاناة يبقى اسمًا كبيرًا ويمتلك جماهيرية واسعة ستساعده في مواجهة العين من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث التي تعيد آمال الفريق في التأهل.

وأشار إلى أن العين قادر على عبور عقبة الدحيل بشرط الروح القتالية وتحقيق الفوز على حساب الفريق القطري لن يكون صعبًا، إلا إذا افتقد لاعبو العين التركيز الشديد في التفاصيل الخاصة باللقاء.

ويعتمد العين على تشكيلته التي تضم على الأرجح، الحارس خالد عيسى وأمامه الرباعي إسماعيل أحمد ومهند العنزي وسعيد المصبح والياباني تسوكاسا شيوتاني للدفاع، وتونجو دومبيا وبندر الأحبابي وعامر عبدالرحمن ثلاثي الوسط، مع ثلاثي الهجوم السويدي ماركوس بيرج وجمال معروف وريان يسلم.

الدحيل وسلاح النجوم

يتسلح الدحيل مع مدربه روي فاريا بالعديد من النجوم في تشكيلته لتحقيق الفوز على العين.

ويعتمد الدحيل على قدرات المغربي يوسف العربي والمعز علي والبرازيلي إدميلسون في خط الهجوم، مع المدافع المغربي مهدي بنعطية اللاعب المخضرم في خط الدفاع.