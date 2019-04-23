هدف مباراة الهلال والاستقلال.. 1-0 للزعيم السعودي (فيديو)

تقدم جوفينكو مهاجم نادي الهلال السعودي بهدف في شباك الاستقلال الإيراني، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب نادي الجزيرة الإماراتي، بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وفي الدقيقة 50 استلم جوفينكو الكرة خارج منطقة الجزاء وسدد صاروخية سكنت شباك الفريق الإيراني.

#الهلال_الاستقلال

هدددددددددددددددددددددددددددددف الهلال الأول “ جيوفنكو “ هدددددددددددددف رااااااااااااااااااااااااائع ????????????

via @i7S8R_ pic.twitter.com/1MXrO6vPax — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD311) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

يحتل الهلال المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد أن فاز على العين الإماراتي والدحيل القطري، وخسر في مواجهة الذهاب أمام الاستقلال الإيراني.

ويحتل الاستقلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع الدحيل القطري.