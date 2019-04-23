بالموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الهلال السعودي والاستقلال الإيراني

يستضيف الهلال السعودي مساء اليوم الثلاثاء الاستقلال الإيراني على ملعب نادي الجزيرة الإماراتي، بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويبحث الهلال عن تحقيق الفوز على حساب الاستقلال لقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للمرحلة القادمة من البطولة الآسيوية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الهلال السعودي ضد الاستقلال الإيراني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية 19:00 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب نادي الجزيرة الإماراتي بصافرة الحكم الياباني ريوجي ساتو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق عامر الخوديري وقناة الكأس 7 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد أن فاز على العين الإماراتي والدحيل القطري وخسر في مواجهة الذهاب أمام الاستقلال الإيراني.

ويحتل الاستقلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع الدحيل القطري.

الهلال وتصحيح المسار

يبحث الهلال عن تصحيح المسار وتحقيق الفوز الآسيوي الذي ينعش آمال الفريق في التأهل إلى الدور التالي في البطولة الآسيوية، خاصة أن الفريق السعودي تلقى الهزيمة في لقاء الاستقلال بالجولة الماضية.

وشدد المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال على أهمية لقاء الاستقلال من أجل تحسين المسار وتصحيحه، والعودة إلى سكة الانتصارات وتعزيز الصدارة وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل.

ورغم عودة عبد الله عطيف لقائمة الهلال، إلا أن فرص مشاركته تبدو ضئيلة في المباراة وهو ما أكده زوران في حديثه قبل اللقاء، ويعتمد زوران على الأرجح على تشكيلة تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي محمد جحفلي وعلي آل بليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني للدفاع، والأسترالي ميلوس ديجينيك ومحمد كنو والبرازيلي كارلوس إدواردو للوسط، وسالم الدوسري والإيطالي سباستيان جيوفينكو والفرنسي بافتيمبي جوميز للهجوم.

الاستقلال وقلب الموازين

يسعى الاستقلال لتحقيق الفوز على الهلال من جديد خاصة مع خبرات المدرب الألماني وينفريد شايفر الذي يقدم كرة حديثة ومتطورة مع الفريق الإيراني.

ويعتمد الاستقلال على بعض لاعبيه المميزين على رأسهم الجنوب أفريقي أباندا بانوسي والنيجيري جودوين منشا وفارشيد إسماعيل.

وقال المدرب المصري عادل عبد الرحمن المدير الفني الأسبق للوحدة السعودي ل“إرم نيوز“: إن الهلال قادر بكل المقاييس على عبور عقبة الاستقلال الإيراني، موضحًا أن الهلال لديه الأسلحة الهجومية التي تساعده على الفوز.

وأوضح أن خسارة نهائي كأس زايد على يد النجم الساحلي التونسي تؤكد أن الهلال لديه الدافع لمصالحة جماهيره؛ من أجل تحقيق الفوز على حساب الاستقلال وتحسين وضعه الآسيوي.