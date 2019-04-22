تعرف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شكلت نتائج الجولة الرابعة من دوري المجموعات بدوري أبطال أسيا أبرز مباريات اليوم الإثنين، الذي شهد أيضًا مباريات في دوريات إيطاليا وألمانيا وإنجلترا نستعرض أبرزها.

دوري أبطال آسيا

حوّل الوحدة الإماراتي تأخره في الشوط الأول 1/3 إلى فوز مثير 4/3 على الريان القطري ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط ويقترب من التأهل للدور المقبل.

وعاد الاتحاد السعودي بتعادل إيجابي 1/1 أمام لوكوموتيف طشقند ليحتل المركز الثاني بـ7 نقاط تاركًا المركز الثالث للفريق الأوزبكي بـ4 نقاط، فيما يحتل الريان المركز الأخير بـ3 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة استعاد الأهلي السعودي توازنه بعد هزيمتين وحقق الفوز 1/2 على بيرسيبوليس الإيراني ليصعد للمركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقط مقابل 4 نقاط للفريق الإيراني في المركز الرابع والأخير.

وحقق السد القطري الفوز أمام باختاكور الأوزبكي 2/1 ليصعد لصدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط مقابل 5 نقاط للفريق الأوزبكي في المركز الثالث.

الدوري الإنجليزي الممتاز

فشل تشيلسي في الانفراد بالمركز الثالث في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادله أمام بيرنلي 2/2 في ختام الجولة الـ35.

ورفع تشيلسي رصيده للنقطة 67 وهو نفس رصيد توتنهام الثالث لكنه يتخلف بفارق الأهداف ولعب تشيلسي مباراة أكثر من منافسيه على المركز الرابع الذي يحتله مؤقتًا.

الدوري الألماني

تعادل فولفسبورغ وآنترخت فرانكفورت 1/1 في ختام الجولة 30 من الدوري الألماني ليبقى فرانكفورت في المركز الرابع برصيد 53 نقطة، وصعد فولفسبورغ للمركز التاسع برصيد 46 نقطة وأبقى على حظوظه في التأهل للدوري الأوروبي.

الدوري الإيطالي

حقق أتلانتا فوزًا مثيرًا على نابولي 2/1 ليصعد للمركز الخامس بنفس رصيد ميلان الرابع 56 نقطة لكنه يتخلف بفارق المواجهات المباشرة، واشعلت النتيجة الصراع حول المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وظل نابولي ثانيًا برصيد 67 نقطة وفشل في حسم تأهل مبكر لدوري الأبطال رغم أنه الأقرب لفارق 11 نقطة عن المركز الخامس.