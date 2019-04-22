تشيلسي يتعثر أمام بيرنلي ويفشل في انتزاع المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

فرض بيرنلي التعادل 2/2، على مضيفه تشيلسي، في المباراة التي جمعتهما، الاثنين، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الشوط الأول في قمة الإثارة، بعدما سُجلت 4 أهداف في 24 دقيقة، بواقع هدفين لكل فريق.

وكان بيرنلي البادئ بالتسجيل عبر جيف هيندريك في الدقيقة الثامنة، بتسديدة رائعة وقوية من على مشارف منطقة الجزاء.

وتعادل نغولو كانتي لتشيلسي بتسديدة رائعة أيضًا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 12، بعد مهارة من إدين هازارد.

وتقدم تشيلسي 2/1، بعدما سجل له الأرجنتيني غونزالو هيغواين بطريقة رائعة في الدقيقة 14.

وتواصلت الإثارة، بعدما سجل بيرنلي هدف التعادل في الدقيقة 21، عبر آشلي بارنس، بمساعدة كريس وود، لينتهي الشوط الأول على التعادل 2/2.

ورغم تسجيل أهداف في الشوط الأول، إلا أن الفريقين فشلا في التسجيل في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2.

ورفع التعادل رصيد تشيلسي إلى 67 نقطة في المركز الرابع، متعادلًا مع توتنهام الثالث، الذي لعب مباراة أقل.

في المقابل يملك بيرنلي 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

الدوري الانجليزي | تشيلسي 0-1 بيرنلي | هدف اول لـ بيرنلي جيف هندريك#تشيلسي_بيرنلي #CHEBUR ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/1ZETr2DOW5 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

الدوري الانجليزي | تشيلسي 1-1 بيرنلي | هدف التعادل لـ تشيلسي كانتي #تشيلسي_بيرنلي #CHEBUR ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/xZD30Tq0Xn — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

الدوري الانجليزي | تشيلسي 2-1 بيرنلي | هدف ثاني لـ تشيلسي هغواين رائع #تشيلسي_بيرنلي #CHEBUR ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/nbvlnfiS5A — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

الدوري الانجليزي | تشيلسي 2-2 بيرنلي | هدف التعادل لـ بيرنلي اشلي بارنز #تشيلسي_بيرنلي #CHEBUR ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/fwFSrTcQna — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

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