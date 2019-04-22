الوحدة الإماراتي يعلق على إشارة جيلمين ريفاس المشينة لجماهيره (فيديو)

قال نادي الوحدة الإماراتي إنه سيتبع الإجراءات القانونية، ضد المهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس، لاعب الريان القطري، عقب إشارته المشينة لجماهير الوحدة في دوري أبطال آسيا، الإثنين.

وقال أحمد الرميثي رئيس نادي الوحدة، في تصريحات لقناة ”الشارقة الرياضية“: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية في حق اللاعب جيلمين ريفاس وما بدر منه في لقاء الوحدة والريان“.

من جهته قال سامي إمام لقناة ”الشارقة الرياضية“: ”على الاتحاد الآسيوي إثبات أنه حازم تجاه الممارسات غير الأخلاقية، ومنها حركة ريفاس التي شاهدها الملايين“

سامي إمام : على الاتحاد الآسيوي إثبات أنه حازم تجاه الممارسات الغير أخلاقية منها حركة ريفاس التي شاهدها الملايين #ملاعبنا pic.twitter.com/PdiGlqQdcu — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

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أحمد الرميثي : سنتخذ كافة الاجراءات القانونية في حق اللاعب ريفاس وما بدر منه في لقاء الوحدة pic.twitter.com/Wd9wFrTosn — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

وبعد هدفه الشخصي الثاني والثالث للريان، أشار ريفاس بإصبعه الأوسط لجماهير نادي الوحدة، وانتهت المباراة بفوز درامي للوحدة بنتيجة 4/3، رغم أنه كان متأخرًا 0/2 أول 6 دقائق.

وتقدم سباستيان سوريا للريان في الدقيقة الثانية، وسجل ريفاس الهدف الثاني في الدقيقة السادسة، قبل أن يقلص ليوناردو دا سيلفا النتيجة إلى 1/2 في الدقيقة الثامنة.

لكن ريفاس رد بالهدف الثالث للريان والثاني له في الدقيقة 21، لكن ليوناردو دا سيلفا تألق وسجل 3 أهداف في الدقائق 56 و82 و89، ليكمل أهداف (سوبر هاتريك).

ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، في حين يتذيل الريان ترتيب المجموعة وقد حصد 3 نقاط فقط.