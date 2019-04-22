ريفاس مهاجم الريان القطري يحتفل بإشارة مشينة أمام جماهير الوحدة‎ (فيديو)

شهدت مباراة نادي الوحدة الإماراتي مع الريان القطري، اليوم في دوري أبطال آسيا، إشارة مشينة من المهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس.

وبعد هدفه الشخصي الثاني والثالث للريان، أشار ريفاس بإصبعه الأوسط لجماهير نادي الوحدة.

وانتهت المباراة بفوز درامي للوحدة بنتيجة 4/3، رغم أنه كان متأخرًا 0/2 أول 6 دقائق.

#دوري_ابطال_اسيا

ريفاس لا عب نادي #الهلال يقوم بعمل مشين بعد تسجيله هدف في مرمى الوحده الامارتي !! pic.twitter.com/igUSZ1kp7u — سعود بن سليم .???? (@asd321as) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

وتقدم سباستيان سوريا لريان في الدقيقة الثانية، وسجل ريفاس الهدف الثاني في الدقيقة السادسة، قبل أن يقلص ليوناردو دا سيلفا النتيجة إلى 1/2 في الدقيقة الثامنة.

لكن ريفاس رد بالهدف الثالث للريان والثاني له في الدقيقة 21، لكن ليوناردو دا سيلفا تألق وسجل 3 أهداف في الدقائق 56 و82 و89، ليكمل أهداف (سوبر هاتريك).

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، في حين يتذيل الريان ترتيب المجموعة وقد حصد 3 نقاط فقط.